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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о Ладария: в ней сочеталась мягкость и внутренняя сила

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О памяти крупного литературоведа, академика, доктора филологических наук, профессора Абхазского государственного университета Маргариты Глебовны Ладария в интервью Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Маргарита Глебовна была  олицетворением невероятной красоты, тонкости, интеллигентности, хрупкости, силы. Насколько Маргарита Глебовна была мягка в обращении с людьми, особенно с нами, студентами, настолько мы всегда ощущали внутреннюю силу, которая была, как сталь. Сегодня я вижу, как преподаватели грубят своим студентам. Для Маргариты Ладария это было совершенно немыслимо", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Кобахия.

Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году жизни в пятницу 21 апреля.

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