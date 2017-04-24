Кобахия о Ладария: в ней сочеталась мягкость и внутренняя сила

"Маргарита Глебовна была олицетворением невероятной красоты, тонкости, интеллигентности, хрупкости, силы. Насколько Маргарита Глебовна была мягка в обращении с людьми, особенно с нами, студентами, настолько мы всегда ощущали внутреннюю силу, которая была, как сталь. Сегодня я вижу, как преподаватели грубят своим студентам. Для Маргариты Ладария это было совершенно немыслимо", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Кобахия.

Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году жизни в пятницу 21 апреля.