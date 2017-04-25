Психолог о "ликах" на окнах: вера в чудеса, когда нет веры в собственные силы

"В социальной психологии есть такое явление, как механизм заражения. В данной ситуации — это типичное проявление механизма заражения, когда люди поймали какую-то волну, и она развивается, как снежный ком. Они взаимодействуют друг с другом, передают какие-то эмоции, которые сложно описываются законами логики, заражают различными переживаниями. Смею предположить, что такому состоянию подвержены люди, которые больше полагаются на эмоции, а не на разум", — сказала в эфире радио Sputnik Абхазия Кортуа.