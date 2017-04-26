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Ираклий Хинтба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о проекте РУСДРАМА: наш зритель увидит лучшие спектакли Москвы

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)
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Презентация проекта Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера "Шедевры московской сцены" прошла 26 апреля.

"Этот проект позволит зрителям  РУСДРАМа увидеть лучшие московские спектакли", — сказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. 

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)

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