Квициния о победе в ЧМ по грэпплингу в США: бой был сложным

"В чемпионате приняло участие около полутора тысяч человек. У меня был один проф-бой, встретился с топовым джиуджитсером, аргентинцем Пао Гонзале. Бой был сложным. Только со счетом 3:4 удалось выиграть", — рассказал Квициния.
"В чемпионате приняло участие около полутора тысяч человек. У меня был один проф-бой, встретился с топовым джиуджитсером, аргентинцем Пао Гонзале. Бой был сложным. Только со счетом 3:4 удалось выиграть", — рассказал Квициния.
Гран-при России F1, перед стартом которого выступит автогонщик Дмитрий Гвазава, пройдет 29 и 30 апреля в Сочи.
Проект "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" - ежегодный концерт-выставка в Пицундском храме собрал за три года полтора миллиона рублей для благотворительного фонда "Ашана".
Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» пройдет на стадионе "Юг Спорта" в Сочи 30 апреля.
В Гомельской области Беларуси выявлена новая залежь нефти, геологические запасы которой составляют от 350 до 800 тысяч тонн.
Комитет государственной безопасности Южной Осетии задержал и.о. министра сельского хозяйства Виталия Плиева.
Нацкомпания «Казахстан темiр жолы» реализует активы - заводы железнодорожной техники, несколько аэропортов и даже порт Актау.
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам, касающимся карабахского конфликта.
Власти ЛНР имеют фотодоказательства тренировок украинских диверсантов инструкторами НАТО из Эстонии и Польши.
В России готовится законопроект, по которому мигранты за незначительное правонарушение не депортируются, а покупают билет и уезжают.
Семен Багдасаров предложил сформировать в Таджикистане батальон из исмаилитов и отправить его воевать в Сирию.
Итоги выборов в Национальное Собрание шестого созыва не будут пересматриваться, такое решение принял Конституционный суд Армении.
Членство Латвии в Европейском союзе считают хорошим делом 45% респондентов, что на 3 процентных пункта меньше, чем год назад.
Депутаты молдавского парламента не смогли выразить вотум недоверия министру просвещения Корине Фусу.
Полковник полиции Елена Новосильцева рассказала Sputnik Узбекистан об особенностях работы с детьми мигрантов в России.
Учения «Удар молнии» с участием пяти тысяч военных и резервистов проведет Литва рядом с российской границей.
Российские зенитчики в Абхазии отработали уничтожение воздушных целей - беспилотников "Орлан", "Застава" и "Гранат".
Нацкомпания «Казахстан темiр жолы» реализует активы - заводы железнодорожной техники, несколько аэропортов и даже порт Актау.
Власти ЛНР имеют фотодоказательства тренировок украинских диверсантов инструкторами НАТО из Эстонии и Польши.