Квициния о победе в ЧМ по грэпплингу в США: бой был сложным

"В чемпионате приняло участие около полутора тысяч человек. У меня был один проф-бой, встретился с топовым джиуджитсером, аргентинцем Пао Гонзале. Бой был сложным. Только со счетом 3:4 удалось выиграть", — рассказал Квициния.