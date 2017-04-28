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Ахра Квициния
© Sputnik. Томас Тхайцук

Квициния о победе в ЧМ по грэпплингу в США: бой был сложным

Радио
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Чемпионат мира по грэпплингу прошел с 22 по 23 апреля в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки. Своими эмоциями от чемпионата поделился в интервью Sputnik Абхазия Ахра Квициния.

"В чемпионате приняло участие около полутора тысяч человек. У меня был один проф-бой, встретился с топовым джиуджитсером, аргентинцем Пао Гонзале. Бой был сложным. Только со счетом 3:4 удалось выиграть", — рассказал Квициния.



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