Зантария: Абхазское радио создало настоящий "золотой" фонд

Радио выходило в эфир в 8:00, а трудовой день начинался с "летучки", на которой распределялись задачи между корреспондентами. Эта ежедневная процедура была обязательной. Спектр тем и проблем был широк, рассказал Владимир Зантария. Корреспондентам могли дать задание сделать материал о туризме, сельском хозяйстве, осветить работу ткуарчалских шахт, могли отправить в любой город страны и даже в горы к пастухам.

"Да, была цензура и идеологические перехлесты, но темы были самые разнообразные. На радио приезжали известные люди, композиторы, поэты, артисты, писатели. Можно сказать, что Абхазское радио за годы работы смогло создать настоящий "золотой" культурный фонд, который был сожжен во время войны", — с глубоким сожалением отметил Зантария.