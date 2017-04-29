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Советник президента Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария: Абхазское радио создало настоящий "золотой" фонд

Радио
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Темы:
Абхазскому радио 85 лет (8)
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30 апреля Абхазское радио отмечает свое 85-летие. Sputnik Абхазия запустил спецпроект, в котором с 25 апреля по 9 мая будет рассказывать об истории формирования и развития абхазского радиовещания, его роли в национально-освободительном движении абхазского народа и как Абхазское радио в период своего становления влияло на умы и настроения.

Радио выходило в эфир в 8:00, а трудовой день начинался с "летучки", на которой распределялись задачи между корреспондентами. Эта ежедневная процедура была обязательной. Спектр тем и проблем был широк, рассказал Владимир Зантария. Корреспондентам могли дать задание сделать материал о туризме, сельском хозяйстве, осветить работу ткуарчалских шахт, могли отправить в любой город страны и даже в горы к пастухам.

"Да, была цензура и идеологические перехлесты, но темы были самые разнообразные. На радио приезжали известные люди, композиторы, поэты, артисты, писатели. Можно сказать, что Абхазское радио за годы работы смогло создать настоящий "золотой" культурный фонд, который был сожжен во время войны", — с глубоким сожалением отметил Зантария. 

Темы:
Абхазскому радио 85 лет (8)

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