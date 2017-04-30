Кация: неоценима роль радио во время войны народа Абхазии

Этери Кация отметила, что уже после войны многие говорили, что Абхазское радио для них было воздухом.

"Радио им помогло выстоять, тем, кто находился в оккупации. Электричества ведь тоже не было, и возможности слушать радио тоже не было. И как объясняли мне, подключали к аккумулятору приемники, заряжали как-то и собирались несколько соседних семьей у одного и слушали", — сказала она.

30 апреля Абхазское радио отмечает свое 85-летие.

Sputnik Абхазия запустил спецпроект, в котором с 25 апреля по 9 мая будет рассказывать об истории формирования и развития абхазского радиовещания, его роли в национально-освободительном движении абхазского народа и как Абхазское радио в период своего становления влияло на умы и настроения.

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