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Художественный руководитель Каданс Алик Алавердян
© Фото: Аквафон

Все о джазе: музыканты в студии радио Sputnik Абхазия

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30 апреля отмечается Международный день джаза. О том, какую нишу занял джаз в Абхазии, обсудили в студии радио Sputnik Абхазия музыканты Алик Алавердян, Тамара Воронова и Александ Цемрюк.

"Делалось все, чтобы задушить джаз, но тем не менее он устоял и будет еще долго жить", — сказал Алавердян. 

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