Все о джазе: музыканты в студии радио Sputnik Абхазия

"Делалось все, чтобы задушить джаз, но тем не менее он устоял и будет еще долго жить", — сказал Алавердян.
"Делалось все, чтобы задушить джаз, но тем не менее он устоял и будет еще долго жить", — сказал Алавердян.
В селе Кутол Очамчырского района в честь Праздника весны и труда проходят конноспортивные соревнования, на которые приехали конники со всех районов Абхазии, а также многочисленные зрители - любители конного спорта.
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