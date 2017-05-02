19:06 02 Мая 2017
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Адгур Харазия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Харазия о строительстве кафе на набережной в Сухуме: в интересах города

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Глава администрации города Сухум Адгур Харазия прокомментировал строительные работы на набережной Диоскуров.

"Это будет сборно-разборная конструкция. Я дал согласие на строительство, но мы пока не успели оформить документы. Но это наша вина, чиновничество так работает, задержали выдачу документов", — сказал Харазия. 

По словам главы администрации, предприниматели будут облагораживать прибрежную часть за счет собственных средств. 

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