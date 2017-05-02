Харазия о строительстве кафе на набережной в Сухуме: в интересах города

По словам главы администрации, предприниматели будут облагораживать прибрежную часть за счет собственных средств.
По словам главы администрации, предприниматели будут облагораживать прибрежную часть за счет собственных средств.
Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена" установлен на центральной трассе Абхазии в районе поселка Приморское, система автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ республики. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнавал, как это работает и есть ли возможность избежать штрафа.
Видеомост с ветеранами Великой Отечественной войны и организаторами акции "Бессмертный полк" в разных странах на постсоветском пространстве прошел в пресс-центре Sputnik во вторник 2 мая.
По словам директора Сухумского детского реабилитационного центра Лаши Папава, центр остро нуждался в кроватях.
Десятки жертв, около сотни раненых - 40 лет назад произошла крупнейшая катастрофа в истории Белорусской железной дороги.
Исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Южной Осетии Виталия Плиева освободили из-под стражи.
Запрет на ношение одежды, которая не соответствует традициям народа Казахстана, рассмотрит правительство республики.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не обладают информацией о дате проведения встречи президентов Азербайджана и Армении.
Премьер-министр Эстонии заявил, что военная активность и "агрессивность" России оказывают влияние на безопасность балтийской республики.
Посольство Кыргызстана в России проверяет информацию о том, что на мусорной свалке в Москве найдены останки кыргызстанцев.
Идея Семена Багдасарова отправить в Сирию батальон исмаилитов вызвала возмущение у таджикских интернет-пользователей.
Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный за убийство семьи Аветисян в Гюмри, может отбывать наказание в России.
В Латвии резко упало количество предоставленных видов на жительство лицам, приобретшим недвижимость или инвестировавшим в предприятия.
Муниципальные советники на заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу, назвав их «Взятка года».
В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", заявил министр внутренних дел Абдусалом Азизов.
Намерения польского правительства по развитию порта в Эльблонге способны существенно повлиять на рынок перевозок в Балтийском регионе.
Тренер сборной России по конкуру, уроженец Абхазии, Харлам Симония о том, чем живет команда и почему конный спорт – достояние Абхазии.
Запрет на ношение одежды, которая не соответствует традициям народа Казахстана, рассмотрит правительство республики.
Премьер-министр Эстонии заявил, что военная активность и "агрессивность" России оказывают влияние на безопасность балтийской республики.