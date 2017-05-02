22:56 02 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Участники шествия Бессмертный полк.
Фотохост-агентство

Горячая линия "Бессмертного полка" поможет установить судьбы родных

Радио
Получить короткую ссылку
36 0 0

Об особенностях акции "Бессмертный полк" 2017 года рассказывала пресс–секретарь акции Елена Калгина.

С каждым годом участников акции "Бессмертный полк" становится все больше. Как идет подготовка, где можно найти информацию о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, в интервью радио Sputnik рассказала пресс-секретарь акции Елена Калгина.

По теме

Кононов об акции "Бессмертный полк": люди помнят и гордятся
Шарифов: "Бессмертный полк" теперь и на бумаге
Композицию "Бессмертный полк" Сергея Никоненко увидели зрители в Сухуме


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дорин Киртоакэ
    «Взятка года»

    Муниципальные советники на заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу, назвав их «Взятка года».

  • Абдусалом Азизов – Министр внутренних дел Республики Узбекистан
    Конец милиции

    В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", заявил министр внутренних дел Абдусалом Азизов.

  • Птица на фоне морского порта в Клайпеде, архивное фото
    Конкурентный порт

    Намерения польского правительства по развитию порта в Эльблонге способны существенно повлиять на рынок перевозок в Балтийском регионе.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Летят мои кони: фоторепортаж из Кутола
Лауреаты Лучшего соцпроекта России рассказали, кому помогли в Абхазии
Лауреаты "Лучшего соцпроекта России" рассказали, кому помогли в Абхазии
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia