Биографии Победы: десантник Георгий Дермановский

В ночь на 26 марта 1944 года отряд прошел на рыбачьих лодках из села Богоявленского (Октябрьского) 15 километров вверх по Южному Бугу, оба берега которого на протяжении 7 километров контролировались противником, и на рассвете высадился в порту города Николаева. Отряду была поставлена задача, скрытно высадившись в тылу, нарушить коммуникации, посеять панику, сорвать намеченный на 26 марта угон мирного населения в Германию, а также облегчить наступление наших войск на Николаев. Бесшумно сняв часовых, десантники заняли несколько зданий порта и приспособили их к обороне.

Двое суток отряд вел бои, отбил 18 атак противника, бросившего против отряда десантников до трех батальонов пехоты, которые поддерживались огнем минометов и двух танков. Тем не менее они выполнили поставленную задачу, уничтожив более 700 солдат и офицеров противника, а так же оба танка.

В небольшом каменном сарайчике, стоявшем неподалеку от здания конторы порта, расположился снайпер Дермановский, откуда и вел огонь по наступавшим врагам. После артиллерийско-минометного огня фашисты пошли в очередную атаку. Дермановский метко бил по врагу. Но вот в сарайчик вбежал немецкий офицер. Георгий убил его ударом ножа. В дверях показались еще два фашиста. Дермановский схватил гранату, но бросить ее не успел, его прошила автоматная очередь.

Похоронен в братской могиле в городе Николаеве.