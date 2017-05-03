Ардзинба: абхазских бизнесменов отправим на стажировку в Россию

"Мы планируем организовать стажировки молодым предпринимателям на предприятиях Абхазии, и, по возможности, отправить за границу", - сказал Ардзинба.
Полную версию беседы с Адгуром Ардзинба читайте здесь>>
"Мы планируем организовать стажировки молодым предпринимателям на предприятиях Абхазии, и, по возможности, отправить за границу", - сказал Ардзинба.
Полную версию беседы с Адгуром Ардзинба читайте здесь>>
Во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал, как обстоят дела со свободой печати в республике.
В четверг территория Абхазии будет находиться в области повешенного атмосферного давления, сообщают синоптики республики.
Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия прокомментировал драку во время финала Кубка России по футболу.
Минсельхоз Беларуси подготовил ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам их первой проверки белорусских предприятий.
В Северной Осетии осудили жителя Южной Осетии за попытку провезти наркотики через российско-югоосетинскую границу.
Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым "Казахгейтом".
Власти Азербайджана намекают на грядущие увольнения чиновников в свете реформы государственного управления.
Для оживления эстонской экономики необходимо облегчить въезд трудовым мигрантам и предложить им достойную заработную плату.
Глава Нацбанка Кыргызстана чтобы привлечь туристов предложил легализовать марихуану. В шутку.
Запланированная на 9 мая акция "Бессмертный полк" отменена властями города Душанбе в целях безопасности.
В семье Карапетян из армянского города Мецамор родилась пятерня - четыре девочки и один мальчик.
Еврочиновники предлагают заменить внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне проверками на дорогах.
По мнению эксперта, первый транш МВФ Молдове, как и последующие, не приведет к изменению ситуации в молдавской экономике.
России нужно ужесточать законодательство на въезд и расслаблять – на выезд, поскольку депортация мигрантов бьет по бюджету.
Сеть супермаркетов Prisma из-за миллионных убытков закрывает магазины в Литве и Латвии и концентрируется на России.
Воду в столице Абхазии отключат в связи с ремонтными работами канализационного коллектора и водопровода.
Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым "Казахгейтом".
Для оживления эстонской экономики необходимо облегчить въезд трудовым мигрантам и предложить им достойную заработную плату.