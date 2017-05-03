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Адгур Ардзинба
© Sputnik. Бадри Есиава

Ардзинба: абхазских бизнесменов отправим на стажировку в Россию

Радио
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Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой республики, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса страны.

"Мы планируем организовать стажировки молодым предпринимателям на предприятиях Абхазии, и, по возможности, отправить за границу",  - сказал Ардзинба.

Полную версию беседы с Адгуром Ардзинба читайте здесь>>

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