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Бастанджян Мигран

Герой Советского Союза Бастанджян: подвиг на Днепре

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Герой Советского Союза Бастанджян Мигран Мигранович родился в 1913 году в селе Эшера. Окончил неполную сельскую школу в селе Алахадзы. С августа 1941 по сентябрь 1942 года служил в 11-м кавалерийском полку войск НКВД СССР в Средней Азии. На фронтах ВОВ с октября 1942 года участвовал в обороне Кавказа и Сталинграда, был дважды ранен.

Парторг батальона 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии Бастанджян отличился в ночь на 26 ноября 1943 года при форcировании Днепра.

Он первым бросился с лодки в воду, несмотря на вражеский ураганный огонь, благодаря чему советским воинам удалось оттеснить немцев и захватить плацдарм. Бастанджян проявил инициативу и организовал оборону, лично уничтожив 10 солдат противника. В составе разведгруппы был послан на штурм господствующей высоты и гранатами уничтожил две пулеметные точки врага. Заменив убитого бронебойщика, выстрелами из противотанкового ружья подбил немецкую бронемашину. Указом Президиума ВС СССР от 22 февраля 1944 года Миграну Бастаджяну было присвоено звание Героя Советского Союза.

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