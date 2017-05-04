Минобразования: 26 мая в Абхазии прозвенят последние звонки

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Дети из ЛНР и ДНР проведут каникулы в Абхазии Председатель Госкомитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба с рабочим визитом посетил ДНР и ЛНР с 26 по 29 апреля. 23

Ченгелия: впервые в неабхазских школах будут сдавать абхазский язык С какими успехами заканчивают учебный год учащиеся школ республики, как готовятся к последнему звонку и какие новые предметы будут сдавать на выпускных экзаменах, в студии Sputnik радио рассказала замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия. 47