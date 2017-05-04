Минобразования: 26 мая в Абхазии прозвенят последние звонки

По словам заместителя министра, более 27 тысяч учащихся завершают учебный год, девять из них могут стать золотыми медалистами.
По словам заместителя министра, более 27 тысяч учащихся завершают учебный год, девять из них могут стать золотыми медалистами.
Председатель Госкомитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба с рабочим визитом посетил ДНР и ЛНР с 26 по 29 апреля.
С какими успехами заканчивают учебный год учащиеся школ республики, как готовятся к последнему звонку и какие новые предметы будут сдавать на выпускных экзаменах, в студии Sputnik радио рассказала замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.
Абхазия готовится к летнему курортному сезону, готовятся к нему и торговцы всякой памятной мелочевкой, и оказывается, что сувениры могут не только умилять, но и оскорблять. Летнюю коллекцию изучал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.
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Эстонский премьер и председатель Евросовета обсудили вопросы председательства республики в ЕС, во втором полугодии 2017 года.