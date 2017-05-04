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Медея Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минобразования: 26 мая в Абхазии прозвенят последние звонки

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Заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о том, как учебные заведения страны готовятся к завершению учебного года.

"Последний звонок во всех общеобразовательных учреждениях страны прозвенит 26 мая", — сказала в интервью радио Sputnik Абхазия Ченгелия.

По словам заместителя министра, более 27 тысяч учащихся завершают учебный год,  девять из них могут стать золотыми медалистами. 

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