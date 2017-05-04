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Мелетян Арутюн Рубенович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Мелетян: шесть контратак под Кобеном

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Герой Советского Союза Мелетян Арутюн Рубенович, родился в 1925 году в Адлерском районе Сочи. С 1931 года жил в Абхазии в селе Холодная речка. Во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Украины и Польши, отличился в боях за Львов.

Командир взвода мотострелкового батальона 11-й гвардейской мехбригады 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии младший лейтенант Арутюн Мелетян 25 января 1945 года со взводом на подручных средствах одними из первых форсировали реку Одер и выбили врага с господствующих высот. Заняв северо-восточную окраину города  Кобен, они отразили шесть контратак противника, чем обеспечили переправу других подразделений бригады. Во время боев за удержание плацдарма был тяжело ранен. Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Арутюну Рубеновичу Мелетян присвоено звание Героя Советского Союза.

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