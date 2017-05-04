Герой Советского Союза Мелетян: шесть контратак под Кобеном

Самая пожилая жительница Абхазии Тина Бебия живет в селе Хуап Гудаутского района. В свои немалые годы она полна сил и энергии. О секретах долголетия Тины Бебия читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.
Клубничный сезон в Абхазии в самом разгаре. C плантаций села Адзюбжа Очамчырского района на центральный рынок и за границу клубнику вывозят тоннами. Сколько стоит раннее лакомство и как выращивают клубнику на земле с исконно цитрусовой репутацией, в рассказе Анжелики Бения.
С какими успехами заканчивают учебный год учащиеся школ республики, как готовятся к последнему звонку и какие новые предметы будут сдавать на выпускных экзаменах, в студии Sputnik радио рассказала замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.
Белорусские силовики закончили расследование уголовного дела по нелегальной поставке в Россию калийных удобрений.
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Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, только трое из 35 тысяч абитуриентов набрали максимальное количество баллов.
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В Кыргызстане с согласия родственников и по религиозным мотивам прекращен поиск погибших на месте схода оползня. 16 человек не найдены.
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Минздрав Грузии предоставит в дар армянским коллегам противовирусное лекарство для лечения больных гепатитом С.
Sputnik узнал как делают знаменитый "Рижский черный бальзам" и водку "Московская".
В Кишиневе сделан еще один шаг к отставке мэра Дорина Киртоакэ – началась подготовка к референдуму.
Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоено международному аэропорту Ташкента.
Литовские транзитеры нефтепродуктов надеются на увеличение грузопотока после преодоления углеводородных разногласий между Москвой и Минском.
Дети из Донецкой и Луганской народных республик проведут летние каникулы в Абхазии.
Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.