19:40 04 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Алиас Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Авидзба о визите в ЛНР и ДНР: бои не мешают развитию молодежной политики

Радио
Получить короткую ссылку
4610

Председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба рассказал об итогах рабочей поездки в ЛНР и ДНР.

"Основной целью визита в ЛНР и ДНР был обмен опытом  - своими глазами увидеть ситуацию в республике. Проконсультировать их, так как ситуация в республиках сейчас тяжелая. В то же время государственная молодежная политика в этих республиках развивается очень динамично. Я считаю, что это заслуга глав республик. То внимание, которое они уделяют государственной молодежной политике, и то внимание, которое они уделяют молодежи в целом, не может не радовать", — рассказал Авидзба.

По его словам, достигнута договоренность о том, что летом в Абхазию на отдых приедет молодежь из ДНР и ЛНР, а также дети, чьи родители погибли во время боевых действий.

По теме

Алиас Авидзба: проблемы молодежи - вопрос национальной безопасности
Дети из ЛНР и ДНР проведут каникулы в Абхазии
Представитель ТПП Абхазии в ЛНР и ДНР: будут открыты совместные предприятия


Главные темы

  • Тина Бебия
    Жить на высоте: долгожительница из Хуапа Тина Бебия отмечает 112 лет

    Самая пожилая жительница Абхазии Тина Бебия живет в селе Хуап Гудаутского района. В свои немалые годы она полна сил и энергии. О секретах долголетия Тины Бебия читайте в материале корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба.

    160
  • Сбор клубники в Абхазии
    Абхазское море клубники

    Клубничный сезон в Абхазии в самом разгаре. C плантаций села Адзюбжа Очамчырского района на центральный рынок и за границу клубнику вывозят тоннами. Сколько стоит раннее лакомство и как выращивают клубнику на земле с исконно цитрусовой репутацией, в рассказе Анжелики Бения.

    395
  • Абхазская азбука.
    Ченгелия: впервые в неабхазских школах будут сдавать абхазский язык

    С какими успехами заканчивают учебный год учащиеся школ республики, как готовятся к последнему звонку и какие новые предметы будут сдавать на выпускных экзаменах, в студии Sputnik радио рассказала замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

    104

Орбита Sputnik

  • Экзамены в одном из бакинских вузов, фото из архива
    Трое в топе

    Во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, только трое из 35 тысяч абитуриентов набрали максимальное количество баллов.

  • Coca-Cola
    Сладкие миллионы

    Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.

  • Сотрудники МЧС во время поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района. Архивное фото
    Некого искать

    В Кыргызстане с согласия родственников и по религиозным мотивам прекращен поиск погибших на месте схода оползня. 16 человек не найдены.

  • Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ
    Непомэрная ноша

    В Кишиневе сделан еще один шаг к отставке мэра Дорина Киртоакэ – началась подготовка к референдуму.

  • Международный аэропорт Ташкент
    Именем Ислама

    Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоено международному аэропорту Ташкента.

  • Железнодорожный узел, архивное фото
    Нефтяная жажда

    Литовские транзитеры нефтепродуктов надеются на увеличение грузопотока после преодоления углеводородных разногласий между Москвой и Минском.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вилли Чакмач
Тенор Абхазии: 70 лет Вилли Чакмач-ипа
Руками не трогать: как выращивают и собирают клубнику в Абхазии
Руками не трогать: как выращивают и собирают клубнику в Абхазии
Вакцинация
Вакцинация детей в Абхазии: подробности

Соцсети

Sputnikabkhazia