Авидзба о визите в ЛНР и ДНР: бои не мешают развитию молодежной политики

"Основной целью визита в ЛНР и ДНР был обмен опытом - своими глазами увидеть ситуацию в республике. Проконсультировать их, так как ситуация в республиках сейчас тяжелая. В то же время государственная молодежная политика в этих республиках развивается очень динамично. Я считаю, что это заслуга глав республик. То внимание, которое они уделяют государственной молодежной политике, и то внимание, которое они уделяют молодежи в целом, не может не радовать", — рассказал Авидзба.

По его словам, достигнута договоренность о том, что летом в Абхазию на отдых приедет молодежь из ДНР и ЛНР, а также дети, чьи родители погибли во время боевых действий.