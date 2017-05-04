Дбар: есть надежда, что огневка включится в экосистему Абхазии

Общественная экологическая организация "Апсабара" приступила к реализации проекта "Содействие возрождению колхидского самшита".

"Из всех доступных нам вариантов мы решили сделать теплицу. Из оставшегося материала выращивать посадочный материал для возможного возрождения самшита. Мы не гарантируем своими силами возрождение самшита, но содействовать этому процессу необходимо. На данном этапе нами приобретены теплицы. Летом под руководством специалистов мы будем собирать посадочный материал – черенки самшита", - рассказал Лейба.

По словам Романа Дбар, в Институте создана лаборатория, которая призвана отслеживать, как идет включение огневки в экосистему, наблюдать за ее развитием.

"Параллельно ведется работа по сбору семян самшита. Экологическое общество "Апсабара" занялось черенкованием, что является очень важным этапом, который потребует 2-3 года, чтобы вырастить полноценные саженцы. Закладка же семян самшита в морозильные камеры, позволит сохранить их на протяжении 10-15 лет в неизменном виде. Есть надежда, что за это время огневка исчезнет. У нас есть опыт изучения американской белой бабочки. Появившийся инвазивный вид оказался со временем включенным в экосистему, и на него переключились местные паразиты. Есть надежда, что то же самое произойдет с огневкой", — сообщил Дбар.



