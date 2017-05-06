Герой Советского Союза Кантария: знаменосец Победы

Вместе с сержантом Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага во время битвы за Берлин. Группой руководил лейтенант Берест.

Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся на родину, работал в колхозе, занимался мелкой торговлей. Затем поселился в Сухуме, где работал директором магазина. Был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.



