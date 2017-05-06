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Кантария Мелитон Варламович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Кантария: знаменосец Победы

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Темы:
"Биографии Победы" (7)
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За водружение знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года Мелитону Кантария было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака отличия Золотая Звезда.

Вместе с сержантом  Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага во время битвы за Берлин. Группой руководил лейтенант Берест.

Демобилизовавшись в 1946 году, вернулся на родину, работал в колхозе, занимался мелкой торговлей. Затем поселился в Сухуме,  где работал директором магазина. Был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.


Темы:
"Биографии Победы" (7)


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