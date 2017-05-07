ЮНИСЕФ поможет развить многоязычное обучение в школах Абхазии





"Так как наши тренинги по обучению ориентированы на ученика, они были разработаны для учителей средних и старших классов общеобразовательных школ по всей Абхазии. Мы максимально постарались привлечь все районы", — рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия Аншба.