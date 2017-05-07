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Рустам Аншба и Готфрид Ханне
© Sputnik / Томас Тхайцук

ЮНИСЕФ поможет развить многоязычное обучение в школах Абхазии

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Руководитель офиса ЮНИСЕФ в Абхазии Готфрид Ханне и специалист по образованию детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рустам Аншба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, какие учебные пособия были переданы ЮНИСЕФ 120 школам Абхазии.

  

"Так как наши тренинги по обучению ориентированы на ученика, они были разработаны для учителей средних и старших классов общеобразовательных школ по всей Абхазии. Мы максимально постарались привлечь все районы", —  рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия Аншба.


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