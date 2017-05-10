МИД Абхазии: визу можно оформить на границе за две минуты

"Раньше действовала схема, при которой иностранный гражданин должен был заполнить анкету и дожидаться ответа в течение пяти рабочих дней. Так как наша страна заинтересована в посещении туристами, мы установили консульский пункт МИД республики прямо на границе", — сказал Авидзба.

По его словам, на оформление одной визы будет уходить от двух до трех минут. По-прежнему визу можно получить и в головном офисе консульского департамента в Сухуме по улице Сахарова, 33.