Герой Советского Союза Гаранян : одним из первых форсировал Днепр





В боях за Чернигов командир орудия 215-го гвардейского стрелкового полка 77-ой гвардейской стрелковой дивизии 61-ой армии Центрального фронта (позже 1-й Белорусский) гвардии старшина Ервант Гаранян, отражая контратаки врага, прямой наводкой уничтожил три огневые точки, заставив врага пуститься в бегство. Несколько дней спустя, 28 сентября этого же года, Гаранян на подручных средствах под огнем в числе первых форсировал Днепр у деревни Галки в Брагинском районе Гомельской области. Закрепившись на захваченном плацдарме, отбивал все попытки гитлеровцев вернуть утраченные позиции, чем содействовал подразделениям полка в форсировании реки Днепр и расширении плацдарма.