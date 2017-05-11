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Гаранян Эрванд Георгиевич
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Гаранян : одним из первых форсировал Днепр

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Темы:
"Биографии Победы" (17)
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В марте 1941 года Ервант Гаранян направляется на фронт. В составе своей дивизии он участвовал во множестве битв, проявил себя в боях под Сталинградом, на Курской дуге, в Германии, но особенно отличился в сентябре 1943 года в боях за Украину.

В боях за Чернигов  командир орудия 215-го гвардейского стрелкового полка  77-ой гвардейской стрелковой дивизии 61-ой армии Центрального фронта (позже 1-й Белорусский) гвардии старшина Ервант Гаранян, отражая контратаки врага, прямой наводкой уничтожил три огневые точки, заставив врага пуститься в бегство. Несколько дней спустя, 28 сентября этого же года, Гаранян на подручных средствах под огнем в числе первых форсировал Днепр у деревни Галки в Брагинском районе Гомельской области. Закрепившись на захваченном плацдарме, отбивал все попытки гитлеровцев вернуть утраченные позиции, чем содействовал подразделениям полка в форсировании реки Днепр и расширении плацдарма. 


Темы:
"Биографии Победы" (17)

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