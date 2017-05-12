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Сахненко Михаил Сидорович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Сахненко: пленил 75 солдат и обеспечил переправу

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Темы:
"Биографии Победы" (19)
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Михаил Сидорович Сахненко родился 13 марта 1919 года в кубанской станице Курганной. После гражданской войны семья попала под раскулачивание. Отца сослали в Казахстан, а мать с сыном - на осушение колхидских болот, откуда они сумели перебраться к родственникам в абхазскую Гудауту.

Здесь Михаил смог продолжить учебу. Затем  поступил в Батумский железнодорожный техникум.  В 1939 году Михаила призвали в армию, где его и застала война. Гвардии старший сержант Михаил Сахненко был командиром взвода 266-го гвардейского стрелкового полка на 3-ем Украинском фронте. В боях два раза был контужен. 

В марте 1944 года Михаил Сахненко одним из первых форсировал реку Ингулец в районе поселка Зеленое в Днепропетровской области, захватил позицию на правом берегу, а также батарею минометов, 2000 мин, 5 пулеметов, взял в плен 75 немецких солдат и офицеров и отбил несколько контратак противника. Преследуя отступающего врага, вместе с бойцами освободил поселок Рудник и село Дача Широкая. Приняв на себя командование ротой, с ходу освободил село Цветково, что помогло переправиться другим стрелковым подразделениям на плацдарм. 3 июня 1944 года гвардии старший сержант Михаил Сахненко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Михаил Сидорович Сахненко продолжил службу в армии. В отставку вышел в звании подполковника. Последующие годы жил в Минске. 

Скончался Михаил Сидорович 12 января 1970 года. Похоронили Героя на Восточном кладбище столицы Белоруссии. В честь Михаила Сидоровича Сахненко названа улица в его родном городе Курганинске.


Темы:
"Биографии Победы" (19)

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