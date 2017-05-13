Герой Советского Союза Адамия: вывел свою группу из окружения в Крыму

Был призван на фронт в 1941 году. Инструктор снайперского дела 7-й бригады морской пехоты (Приморская армия, Северо-Кавказский фронт) старшина Ной Адамия участвовал в обороне Севастополя. В 1942 году был одним из инициаторов снайперского движения в боях за Крым. Обучил снайперскому делу около 80 бойцов. Лично уничтожил более 200 солдат и офицеров противника, подбил 2 танка. 21 июня 1942 года попал в окружение с 11 автоматчиками. Под его командованием группа в течение дня вела ожесточенный бой с врагом, уничтожив более сотни фашистов, прорвала вражеское кольцо и с боем вышла из окружения.

24 июля 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, медалями. Но не довелось славному морскому пехотинцу получить высшие награды Родины. Командир взвода автоматчиков старшина Адамия в числе 60 тысяч советских бойцов не успел эвакуироваться из Севастополя при оставлении города 3 июля 1942 года и погиб в районе Гасфорта — Камышевской бухты.