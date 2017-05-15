15:40 15 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Вечный огонь.
© Sputnik. Томас Тхайцук

Летчик Бебия: сражение в небе над Украиной

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
"Биографии Победы" (23)
8310

Бебия Нестор Иосифович родился в 1912 году в селе Джирхуа. В 1938 году поступил в Московский институт иностранных языков, однако из-за желания стать авиатором прервал учебу и поступил в Тамбовское летное училище, которое успешно окончил в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны Нестор Бебия сражался с гитлеровцами в небе над Украиной, нанося бомбовые удары по противнику. В ноябре 1941 года, когда возвращался с боевого задания, его самолет был подбит зенитным огнем при пересечении линии фронта. Сам Нестор был ранен осколком, на санитарном самолете доставлен в военный госпиталь, однако вскоре скончался от полученного ранения. С воинскими почестями был похоронен на окраине районного центра Михничи Калининской области. В феврале 1942 года, после получения известия о гибели героя, родственники Нестора Бебия перезахоронили его в селе Джирхуа.

Темы:
"Биографии Победы" (23)

По теме

Герой Советского Союза Зубков: форсировал Вислу и за один день с боями прошел 14 км
Герой Советского Союза Очаленко: в числе 68 бойцов отбил 18 атак пехотного полка
Герой Советского Союза Гаранян : одним из первых форсировал Днепр
Герой Советского Союза Чакрян: рукопашный бой на Сапун-горе
Герой Советского Союза Барциц: вывел раненых из окруженния
Герой Советского Союза Попков: пошел на таран
Герой Советского Союза Редькин: под огнем за полтора часа навел переправу
Герой Советского Союза Гонтарь: раненый форсировал залив Бек-фьорд
Герой Советского Союза Иосселиани: командир подлодки "М-111"
Герой Советского Союза Гарин: 415 боевых вылетов и 98 ночных бомбардировок
Герой Советского Союза Берия: тяжелораненый продолжал вести огонь
Герой Советского Союза Кантария: знаменосец Победы
Герой Советского Союза Харазия: подбил восемь танков и погиб у орудия
Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом
Герой Советского Союза Мелетян: шесть контратак под Кобеном
Герой Советского Союза Бастанджян: подвиг на Днепре
Герой Советского Союза Кокоскерия: установил связь под обстрелом


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения, архивное фото
    Двойной удар

    Российская пехота при поддержке авиации поборется с террористами в ходе учений "Душанбе-Антитеррор-2017".

  • Республиканская партия Армении (РПА)
    А смена не пришла

    Правящая Республиканская партия Армении одержала победу на выборах в Совет старейшин Еревана, а значит, смены мэра столицы не будет.

  • Солдат Военной полиции Латвии следит за порядком
    В ожидании подрыва

    В Латвии нельзя исключать действий против государственной власти и подрыва политической стабильности, считают в местном МВД.

  • Второй тур выборов в парламент Абхазии
    Последний депутат

    ЦИК Абхазии назвал имя последнего 35-го депутата Парламента республики, им стал Леонид Чамагуа.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Шелковый ответ

    Возрождение Шелкового пути в новом формате является своевременным ответом на усилившиеся в мире кризисы, считает Нурсултан Назарбаев.

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте
    Провал Европы

    Президент Финляндии в ходе международной конференции в Таллинне заявил, что обещания о стабильной и процветающей Европе не выполнены

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана Амра
Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана "Амра"
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia