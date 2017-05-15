Летчик Бебия: сражение в небе над Украиной

С началом Великой Отечественной войны Нестор Бебия сражался с гитлеровцами в небе над Украиной, нанося бомбовые удары по противнику. В ноябре 1941 года, когда возвращался с боевого задания, его самолет был подбит зенитным огнем при пересечении линии фронта. Сам Нестор был ранен осколком, на санитарном самолете доставлен в военный госпиталь, однако вскоре скончался от полученного ранения. С воинскими почестями был похоронен на окраине районного центра Михничи Калининской области. В феврале 1942 года, после получения известия о гибели героя, родственники Нестора Бебия перезахоронили его в селе Джирхуа.