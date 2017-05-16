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Георгиевская ленточка. Архивное фото.
© Sputnik. Евгения Новоженина

Авиаразведчик Аргун: свыше 300 боевых вылетов

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Темы:
"Биографии Победы" (25)
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Виктор Аргун родился в 1906 году в селе Куланырхуа. Выпускник Краснознаменной школы Гражданского воздушного флота имени Баранова.

В армию был призван в 1941 году и назначен заместителем начальника Тбилисской военной школы пилотов по политической части, затем – заместителем командира учебной эскадрильи Цнорис-Цкальской военной авиационной школы летчиков.

После начала Великой Отечественной войны капитан Виктор Аргун был назначен заместителем командира 975-го истребительного авиаполка по политической части. В ходе битвы за Кавказ 1942–1943 годов он принимал активное участие в боевых действиях, осуществлял авиационное прикрытие советских сухопутных войск, военных кораблей и гражданских судов, проводил воздушную разведку боевых порядков противника и наносил удары по скоплениям живой силы и техники фашистов. Виктор Аргун осуществил свыше 300 боевых вылетов. 22 сентября 1942 года, будучи раненым, совершил воинский подвиг, спасая подбитого командира эскадрильи Е. Доброва.

Виктор Аргун погиб 18 декабря 1942 года при выполнении боевого задания. За мужество, доблесть и самоотверженность, проявленные при защите Родины, он был награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также боевыми медалями. 

Темы:
"Биографии Победы" (25)

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