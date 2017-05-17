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Роман Качарава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Качарава и Квициния о проблемах экспорта: взаимодействие на границе не налажено

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Предприниматели Абхазии сталкиваются с трудностями при экспорте продукции за рубеж. В чем заключаются проблемы и как их можно решить, в эфире Sputnik Абхазия обсудили председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава и заместитель председателя ГТК Абхазии Ушанги Квициния.

"Люди, которые вложили огромные деньги в теплицы, они, естественно, ориентированы на экспорт. И поэтому они понимают, что производить что-то не очень качественное, не соответствующее нормам России, нельзя. Поэтому качество стараются делать безупречным, чтобы не было никаких препятствий. Соответствующие службы на границе могут прийти и заставить выгружать машину, чтобы из нижнего ящика в дальнем углу вытащить тот же помидор, клубнику или огурец и посмотреть, соответствует ли продукт. На мой взгляд, это препоны, которые создаются для того, чтобы, возможно, ограничить доступ абхазской продукции на российский рынок, а может, и для того чтобы получить деньги", — сказал Качарава.


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