Качарава и Квициния о проблемах экспорта: взаимодействие на границе не налажено

Часть причала ресторана "Амра", размером около четырех метров в длину и более чем метр в ширину, обвалилась в ночь на 15 мая.
Более 250 тысяч экспонатов, имеющих огромное значение для историко-культурного наследия Абхазии сохранилось в Абхазском государственном музее, который 17 мая отмечает свой юбилей – 100 лет со дня основания.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
О развитии дорожной сети республики рассказал Sputnik Южная Осетия глава дорожного комитета Эдуард Гуззитаев.
Азербайджанские парламентарии предлагают ввести наказание за дезинформацию в сфере интернет-телевидения.
В чем особенность армянских имен и каково их происхождение рассуждает колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян.
Бегун-путешественник Александр Капер, бегущий из Москвы в Пекин, сделал остановку в Казахстанском Петропавловске.
С 2011 года 67 кыргызстанок отказались от своих детей, появившихся на свет в роддомах Москвы
Беларусь намерена нарастить экспорт товаров в Китай до полутора миллиардов долларов к 2020 году.
Более десяти тысяч человек подписались под петицией с предложением к Сейму понизить ставку НДС на полезную еду до 5%.
Учителя и школьники русских школ Вильнюса требуют не закрывать учебные заведения, называя такие планы «бульдозерной реформой».
Писатель и историк Николай Стариков рассказал Sputnik Молдова, как национальные валюты попадают в зависимость от резервных.
Российские бомбардировщики Су-24М нанесут удары по территории Таджикистана. В рамках учений "Душанбе-Антитер рор-2017".
В Андижанской области Узбекистана несколько сот человек отравились мороженым – людям оказывается вся необходимая помощь.
Президенту Эстонии дадут 4 минуты на общение с Трампом на саммите лидеров стран НАТО 25 мая в Брюсселе.
О развитии дорожной сети республики рассказал Sputnik Южная Осетия глава дорожного комитета Эдуард Гуззитаев.
Азербайджанские парламентарии предлагают ввести наказание за дезинформацию в сфере интернет-телевидения.
В чем особенность армянских имен и каково их происхождение рассуждает колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян.