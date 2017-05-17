Качарава и Квициния о проблемах экспорта: взаимодействие на границе не налажено





"Люди, которые вложили огромные деньги в теплицы, они, естественно, ориентированы на экспорт. И поэтому они понимают, что производить что-то не очень качественное, не соответствующее нормам России, нельзя. Поэтому качество стараются делать безупречным, чтобы не было никаких препятствий. Соответствующие службы на границе могут прийти и заставить выгружать машину, чтобы из нижнего ящика в дальнем углу вытащить тот же помидор, клубнику или огурец и посмотреть, соответствует ли продукт. На мой взгляд, это препоны, которые создаются для того, чтобы, возможно, ограничить доступ абхазской продукции на российский рынок, а может, и для того чтобы получить деньги", — сказал Качарава.