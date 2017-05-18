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Киазим Агрба
© Фото: из архива семьи Агрба

Летчик Киазим Агрба: 82 личных боевых вылета

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Темы:
"Биографии Победы" (28)
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Киазим Агрба родился в 1916 году в селе Джирхуа Гудаутского района Абхазии. После окончания Энгельсской летной школы в звании младшего лейтенанта его зачислили в состав прославленных штурмовиков ИЛ-2.

Особенно успешно проявил себя при осуществлении Ясско-Кишеневской операции. В этой операции он совершил 10 разведывательных полетов с задачей фотографирования возможных маршрутов продвижения танковых войск. Киазим пользовался большим уважением у бывалых летчиков, с восхищением и любовью относились к нему молодые бойцы. Но в сентябре 1944 года летчик не вернулся с боевого задания.

В день его гибели, 1 сентября 1944 года, в частях корпуса были проведены траурные митинги. На следующий день все летчики корпуса выполняли боевые задания под лозунгом: "Отомстим за Киазима Агрба!" В 568-ом штурмовом авиаполку на бомбах и фюзеляжах самолетов писали: "За Киазима!", "За Агрба!".

За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к своей Родине Киазим Хотхотович Агрба был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалью "За оборону Сталинграда". Дважды он представлялся к званию "Герой Советского Союза". Первый раз — 16 сентября 1943 года за 44 успешных боевых вылетов, второй раз был представлен к высокому званию после завершения Ясско-Кишеневской операции. Киазим Хотхотович Агрба лично совершил 82 боевых вылета. Подразделения под его командованием произвели 312 самолето-вылетов.

Темы:
"Биографии Победы" (28)

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