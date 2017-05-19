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Летчик Тимур Язычба: раненый продолжал сражаться

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Темы:
"Биографии Победы" (31)
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Язычба Тимур Шаабанович родился в 1918 году в селе Колхида. Окончил Гагрскую среднюю школу и поступил в Бакинское авиационное училище.

На фронтах Великой Отечественной войны с 21 ноября 1942 года в составе 975-го истребительного авиационного полка 236-й авиадивизии 5-й воздушной армии. Только в период обороны Кавказа, действуя над перевалами Главного Кавказского хребта, в районах Краснодарского края и Таманского полуострова, он совершил 58 боевых вылетов с налетом  55 часов. С конца января 1943 года Тимур Язычба совершил 122 боевых вылета. Участвовал в 23 воздушных боях, в которых лично сбил 3 самолета противника. 15 февраля 1943 года был награжден орденом Красной Звезды. Ровно два месяца спустя, 15 апреля 1943 года, в ходе воздушного боя герой-летчик был ранен в ногу, но вернулся в строй и продолжал сражаться. 

Командир звена, младший лейтенант Тимур Язычба погиб 31 июля 1943 года в районе города Таганрога в ходе боевого задания. Приказом командования 8-й воздушной армии Южного фронта от 1 августа 1943 года был награжден орденом Красного Знамени (посмертно).

Темы:
"Биографии Победы" (31)

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