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Диана Воуба
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Художница о планах: город искусств и лабиринт из алфавита

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Художница Диана Воуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала об инсталляции "Храм поэзии", посвященной юбилею абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба, а также о творческих планах.

"Для меня нет мелочей, я наблюдатель. Художник – он есть наблюдатель, наблюдатель за всем, что происходит, за всем, что его окружает – за природой, людьми, и, прежде всего, за собственными мыслями и внутренним состоянием. Только так, осознавая и наблюдая, ты познаешь мир",  - сказала Воуба.

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