Художница о планах: город искусств и лабиринт из алфавита

19 мая исполняется 95 лет со дня создания в Cоветском Cоюзе пионерской организации.
Абхазская художница Диана Воуба в день рождения Баграта Шинкуба представила свою инсталляцию "Храм поэзии". В интервью на радио Sputnik она призналась, что это лишь макет будущего монумента.
Корреспондент Sputnik Лев Рыжков пообщался с людьми, которые с нуля, в условиях боевых действий, создали в Москве полноценное дипломатическое представительство и выиграли информационную войну.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил создать Союз Непризнанных Государств, куда войдут ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия и другие республики.
Разведывательная сеть, раскрытая недавно в Азербайджане, действовала с конца 80-х годов прошлого века, заявляют в СГБ.
Не исключено, что Серж Саргсян займет пост премьер-министра после истечения президентских полномочий.
Какие неудобства будут испытывать жители Астаны во время проведения «Экспо-2017», которую могут посетить 2,5 миллиона человек.
Самый богатый человек ОАЭ Мишаль Кану раскритиковал страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, в части возможностей ведения бизнеса
Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых точках.
Минфин и Служба госдоходов обяжут каждого жителя Латвии заплатить порядка по 30 евро за новые кассовые аппараты.
К 100-летию государства стартовала акция "Подарок Литве", в ходе которой премьер подарил неимущим семьям флажок, а министр труда пообещал дружбу.
Большинство граждан Молдовы поддержит создание президентской республики, если такой вопрос встанет, считает молдавский лидер.
Министерство здравоохранения РФ планирует исключить родственников трудовых мигрантов из системы ОМС.
Иностранные рабочие, которые строили ветку московского метро и так и не получили своей зарплаты, хотят обратиться с жалобой в Госдуму России.
Финляндия отныне сможет оказывать военную помощь другим государствам, для чего предполагается задействовать контрактников.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий предложил создать Союз Непризнанных Государств, куда войдут ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия и другие республики.
Разведывательная сеть, раскрытая недавно в Азербайджане, действовала с конца 80-х годов прошлого века, заявляют в СГБ.
Не исключено, что Серж Саргсян займет пост премьер-министра после истечения президентских полномочий.