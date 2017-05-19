Художница о планах: город искусств и лабиринт из алфавита

"Для меня нет мелочей, я наблюдатель. Художник – он есть наблюдатель, наблюдатель за всем, что происходит, за всем, что его окружает – за природой, людьми, и, прежде всего, за собственными мыслями и внутренним состоянием. Только так, осознавая и наблюдая, ты познаешь мир", - сказала Воуба.