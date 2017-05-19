Килба и Лолуа: "за" и "против" подписания Соглашения об ИКЦ

"Я не вижу предмета обсуждения, я за соглашение, которое необходимо для координации деятельности двух министерств внутренних дел. Если два государства выстраивают определенные взаимоотношения в рамках определенных договоренностей, мировая практика такова, что различные структуры взаимодействуют, в том числе МВД", — сказал Килба.

Как отметил Лолуа, есть статья 10 большого базового Договора, который подписали в 2014 году президент Абхазии и президент России, где говорится, что на территории Абхазии должен быть создан Экспертно-криминалистический центр, статья есть, фактически сейчас идет ее реализация.

По словам Лолуа, в Соглашении есть статья 11, которая вызывает много вопросов. В ней говорится, что "по взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью". То есть, в этом Соглашении мы видим, что прописано количество участников, но при этом, возможно изменение без ратификации, а документ должен пройти ратификацию в Парламенте после его подписания, подписание отдельного Соглашения, которое будет являться его неотъемлемой частью.

Также Лолуа добавил, что в статье 10, пунктах 4 и 5 отмечается, что стороны, договариваясь, поэтапно проводят повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, денежного довольствия, социальной гарантии. И финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия, предусмотренных этой статьей, осуществляет российская сторона. То есть, получается, что мы подписываем одно Соглашение о создании, но не подписываем другие Соглашения, которые, в принципе, в 10 статье предусмотрены.

По словам Лолуа, было бы логично, если бы мы вышли на подписание согласованного документа, но уже по двум соглашениям. Тогда можно было бы помочь нашему МВД и добиться лучшей работы министерства.