Москва призывает Азербайджан и Армению к прекращению конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня.

"Призываем стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта", — сказал Захарова на брифинге.

Она отметила, что по информации из различных источников 15 мая огнем с азербайджанской стороны был обстрелян военный объект, находящийся по ту сторону линии соприкосновения.

"Соответственно отреагировала другая сторона. Данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Я еще раз высказала российскую принципиальную позицию на этот счет", — сказала Захарова.

Что касается встречи и продолжения контактов во вопросу Карабаха, официальный представитель МИД России сказала, что пока они не запланированы.

"Если такие контакты будут запланированы, мы вас о них проинформируем", — добавила она.

15 мая азербайджанская сторона из управляемой ракеты открыла огонь в направлении военных объектов Армии обороны Карабаха, в результате чего частично повреждена одна единица военной техники. Азербайджанская сторона сообщила об уничтожении ЗРК "Оса". В ответ карабахская сторона предприняла карательные меры. Было обнародовано видео, содержащее кадры превентивных операций против ВС Азербайджана.