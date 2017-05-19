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Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой
© Sputnik. Валерий Мельников

Москва призывает Азербайджан и Армению к прекращению конфликта

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В МИД России прокомментировали ситуацию, сложившуюся в последние дни в зоне карабахского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня.

"Призываем стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта", — сказал Захарова на брифинге.

Она отметила, что по информации из различных источников 15 мая огнем с азербайджанской стороны был обстрелян военный объект, находящийся по ту сторону линии соприкосновения.

"Соответственно отреагировала другая сторона. Данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Я еще раз высказала российскую принципиальную позицию на этот счет", — сказала Захарова.

Что касается встречи и продолжения контактов во вопросу Карабаха, официальный представитель МИД России сказала, что пока они не запланированы.

"Если такие контакты будут запланированы, мы вас о них проинформируем", — добавила она.

15 мая азербайджанская сторона из управляемой ракеты открыла огонь в направлении военных объектов Армии обороны Карабаха, в результате чего частично повреждена одна единица военной техники. Азербайджанская сторона сообщила об уничтожении ЗРК "Оса". В ответ карабахская сторона предприняла карательные меры. Было обнародовано видео, содержащее кадры превентивных операций против ВС Азербайджана.

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