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Мария Захарова о перспективах отношений России и США
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Захарова: причерноморские страны - важные партнеры для России

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21 мая в Стамбуле состоится специальное заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в рамках которого пройдет подготовка к встрече глав государств и правительств стран-участниц ОЧЭС, посвященной 25-летнему юбилею этой организации, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Саммит Организации черноморского экономического сотрудничества 21 мая в Стамбуле будет посвящен наращиванию двустороннего экономического сотрудничества между странами Причерноморья, повышению практической отдачи от деятельности организации, ее дальнейшим приоритетам",  - заявила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для России причерноморские страны всегда были важнейшими экономическими и политическими партнерами, напомнила Захарова. Дальнейшее развитие многосторонних связей в рамках ОЧЭС будет способствовать развитию отношений, укреплению стабильности и безопасности в регионе, уверена она.

В нынешней встрече, посвященной 25-летию организации, подтвердили участие министры или их заместители, представляющие Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину и Россию.

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