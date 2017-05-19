Захарова: причерноморские страны - важные партнеры для России

"Саммит Организации черноморского экономического сотрудничества 21 мая в Стамбуле будет посвящен наращиванию двустороннего экономического сотрудничества между странами Причерноморья, повышению практической отдачи от деятельности организации, ее дальнейшим приоритетам", - заявила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для России причерноморские страны всегда были важнейшими экономическими и политическими партнерами, напомнила Захарова. Дальнейшее развитие многосторонних связей в рамках ОЧЭС будет способствовать развитию отношений, укреплению стабильности и безопасности в регионе, уверена она.

В нынешней встрече, посвященной 25-летию организации, подтвердили участие министры или их заместители, представляющие Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину и Россию.