13:28 21 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
© Sputnik. Игорь Зарембо

Как избежать укусов клеща: советы биолога

Радио
Получить короткую ссылку
2610

Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией арбовирусов Института полиомиелитов и вирусных энцефалитов имени Чумакова РАН Галина Карганова дала несколько рекомендаций, которые помогут избежать укуса клеща.

Поскольку клещ живет в траве, а не на деревьях, в первую очередь нужно обезопасить ноги и нижнюю часть туловища — заправить брюки в носки, рубашку — в брюки. Тогда клещ не сможет пробраться к телу.

Галина Карганова рекомендует использовать репелленты, а лучше акарициды. Первые препараты просто отпугивают клещей, вторые обезвреживают. Акарицидами можно обрабатывать верхнюю одежду раз в неделю. Тогда через 10-15 сантиметров подъема клещ погибнет и отвалится, сказала биолог в эфире радио Sputnik

Если клещ все же присосался, его стоит удалить как можно быстрее. Это снижает риск возникновения заболевания, если насекомое оказалось инфицированным. Живого клеща стоит отнести в лабораторию, чтобы установить, не был ли он носителем опасных инфекций. Если клещ мертвый, то инфекции в нем могут и не обнаружить, даже если она была.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Коррупция. Иллюстративное фото
    Нам вождя недоставало

    Уже полгода антикоррупционное бюро Латвии KNAB остается без руководителя – ни один претендент на вакансию не прошел конкурса.

  • Телефон в руках мужчины, архивное фото
    Только спокойствие

    Жителям Литвы стало доступно приложение "Помощь себе", которое позволит следить за эмоциями и, в случае чего, подскажет куда обратиться за помощью.

  • Половодье
    Убийственная влага

    В Молдове продолжают подсчитывать ущерб нанесенный сельскому хозяйству майскими проливными дождями и апрельским снегопадом.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Акция Ночь в музее в музее им. Владислава Ардзинба
Музейная ночь в Сухуме
Российский Оптимус Прайм
Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады
Голосование
Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia