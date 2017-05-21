Как избежать укусов клеща: советы биолога

Поскольку клещ живет в траве, а не на деревьях, в первую очередь нужно обезопасить ноги и нижнюю часть туловища — заправить брюки в носки, рубашку — в брюки. Тогда клещ не сможет пробраться к телу.

Галина Карганова рекомендует использовать репелленты, а лучше акарициды. Первые препараты просто отпугивают клещей, вторые обезвреживают. Акарицидами можно обрабатывать верхнюю одежду раз в неделю. Тогда через 10-15 сантиметров подъема клещ погибнет и отвалится, сказала биолог в эфире радио Sputnik.

Если клещ все же присосался, его стоит удалить как можно быстрее. Это снижает риск возникновения заболевания, если насекомое оказалось инфицированным. Живого клеща стоит отнести в лабораторию, чтобы установить, не был ли он носителем опасных инфекций. Если клещ мертвый, то инфекции в нем могут и не обнаружить, даже если она была.