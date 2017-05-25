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Министр культуры Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия об "Интермузее": Абхазия в одном ряду с крупными нацмузеями

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Об участии Абхазии в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который проходит в Москве, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия министр культуры и охраны историко-культурного наследия страны Эльвира Арсалия.

"Наша экспозиция вызывает интерес, потому что здесь представлены и артефакты музея, в частности, этнография, и интерактивная подача материала. На мониторах выставлены оцифрованные артефакты из других отделов археологии, современной истории, естественной природы", — сказала Арсалия.

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