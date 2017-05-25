Арсалия об "Интермузее": Абхазия в одном ряду с крупными нацмузеями

"Наша экспозиция вызывает интерес, потому что здесь представлены и артефакты музея, в частности, этнография, и интерактивная подача материала. На мониторах выставлены оцифрованные артефакты из других отделов археологии, современной истории, естественной природы", — сказала Арсалия.