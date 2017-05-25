Федерация бокса Абхазии: Чежия скинул вес для рейтингового боя

"Основной бой турнира – это реванш Дмитрия Кудряшова по прозвищу "Русская Кувалда" с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. На турнире будет разыграно четыре пояса. Батал Чежия на пояс пока не претендует. Сейчас он будет выступать в весе 76 килограммов. Благодаря таким боям рейтинг его растет – в мире он на 424 месте, это достаточно неплохо, потому что боксеров в этой весовой категории много", — сказал Качарава.

Боксерский поединок между Баталом Чежия и Артемом Вычкиным состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.



