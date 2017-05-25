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Роман Качарава и Алик Карди
© Sputnik / Томас Тхайцук

Федерация бокса Абхазии: Чежия скинул вес для рейтингового боя

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Президент и вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы и Роман Качарава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о подготовке боксера Батала Чежия к бою с Артемом Вычкиным.

"Основной бой турнира – это реванш Дмитрия Кудряшова по прозвищу "Русская Кувалда" с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. На турнире будет разыграно четыре пояса. Батал Чежия на пояс пока не претендует. Сейчас он будет выступать в весе 76 килограммов. Благодаря таким боям рейтинг его растет – в мире он на 424 месте, это достаточно неплохо, потому что боксеров в этой весовой категории много", — сказал Качарава.

Боксерский поединок между Баталом Чежия и Артемом Вычкиным состоится 3 июня в Ростове-на-Дону. 


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