Врач: в семи детсадах Сухума вспышка ветряной оспы

"Нельзя легкомысленно относиться к этому заболеванию. Ребенок должен быть изолирован, находиться дома. Элементы сыпи не надо смазывать зеленкой, так как болезнь – вирусное заболевание, мазь должна быть противовирусная", — сказала Абухба.

По словам Ады Абухба, в семи столичных дошкольных учреждениях зафиксированы вспышки ветрянки.