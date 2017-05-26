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Ада Абухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Врач: в семи детсадах Сухума вспышка ветряной оспы

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Насколько опасна ветрянка, как эта болезнь проявляется, как вести себя, если заболел ребенок, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"Нельзя легкомысленно относиться к этому заболеванию. Ребенок должен быть изолирован, находиться дома.  Элементы сыпи не надо смазывать зеленкой, так как болезнь – вирусное заболевание, мазь должна быть противовирусная", — сказала Абухба.

По словам Ады Абухба, в семи столичных дошкольных учреждениях зафиксированы вспышки ветрянки. 

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