Минкультуры: на "Интермузее" будут и другие музеи Абхазии в 2018 году

"Абхазия впервые приняла участие в "Интермузее", и теперь мы понимаем, что это не только достижение музея и его фондов, это, прежде всего, презентация самой страны. На будущий годы мы будем предлагать другим музеям поучаствовать в фестивале", — отметила министр.

Презентация Абхазского музея в Москве прошла успешно, добавила Эльвира Арсалия. Посетители и участники фестиваля могли ознакомиться с экспонатами музея на большом экране, где демонстрировался фонд Абхазского государственного музея.