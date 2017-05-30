13:58 30 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Эльвира Арсалия и Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минкультуры: на "Интермузее" будут и другие музеи Абхазии в 2018 году

Радио
Получить короткую ссылку
2810

Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия впервые приняла участие в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который проходил с 25 по 29 мая в Москве.

"Абхазия впервые приняла участие в "Интермузее", и теперь мы понимаем, что это не только достижение музея и его фондов, это, прежде всего, презентация самой страны. На будущий годы мы будем предлагать другим музеям поучаствовать в фестивале", — отметила министр.

Презентация Абхазского музея в Москве прошла успешно, добавила Эльвира Арсалия. Посетители и участники фестиваля могли ознакомиться с экспонатами музея на большом экране, где демонстрировался фонд Абхазского государственного музея. 

По теме

Арсалия об "Интермузее": хорошая площадка для дальнейшего сотрудничества
Арсалия: кинопоказы "Софички" в Абхазии до премьеры запрещены
Арсалия об анонсе показа "Софички" в Сухуме: никто разрешения не давал


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Изъятое оружие
    Прощай, оружие!

    Правоохранительные органы Северной Осетии заплатят 50 жителям республики 200 тысяч рублей за добровольно выданное нелегальное оружие.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Пограничная зачистка

    Азербайджан и Россия в приграничных районах проводят операцию «Граница-щит» – цель обезвреживание ОПГ и террористов.

  • Генрих Мхитарян
    Удачный сезон

    Первый сезон в составе "Манчестер Юнайтед" получился удачным, считает капитан сборной Армении и полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

  • Айнарс Шлессерс на Балтийском форуме
    В товарищах согласия нет

    Латвийский бизнесмен готов судиться с Литовскими железными дорогами за право обеспечивать российский транзит по низким ценам.

  • Нефтяная платформа Приразломная, архивное фото
    Газовый спор

    «Газпром» и Еврокомиссия проведут переговоры на техническом уровне для оценки результатов рыночного тестирования.

  • Посольство Российской Федерации
    Игры дипломатов

    В ответ на улучшающиеся отношения между Москвой и Кишиневом, правительство Молдовы решило выслать пятерых российских дипломатов.

  • Изъятое оружие
    Прощай, оружие!

    Правоохранительные органы Северной Осетии заплатят 50 жителям республики 200 тысяч рублей за добровольно выданное нелегальное оружие.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Пограничная зачистка

    Азербайджан и Россия в приграничных районах проводят операцию «Граница-щит» – цель обезвреживание ОПГ и террористов.

  • Генрих Мхитарян
    Удачный сезон

    Первый сезон в составе "Манчестер Юнайтед" получился удачным, считает капитан сборной Армении и полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вспашка земель в селе Багмаран
Поле вспахать и трясогузку угостить
Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT
Симоньян прокомментировала слова Макрона в адрес Sputnik и RT
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia