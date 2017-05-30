Минкультуры: на "Интермузее" будут и другие музеи Абхазии в 2018 году

Презентация Абхазского музея в Москве прошла успешно, добавила Эльвира Арсалия. Посетители и участники фестиваля могли ознакомиться с экспонатами музея на большом экране, где демонстрировался фонд Абхазского государственного музея.
Презентация Абхазского музея в Москве прошла успешно, добавила Эльвира Арсалия. Посетители и участники фестиваля могли ознакомиться с экспонатами музея на большом экране, где демонстрировался фонд Абхазского государственного музея.
Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия впервые приняла участие в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который проходил с 25 по 29 мая в Москве.
Житель города Рассказово Тамбовской области, член Российского союза писателей Георгий Шелд выехал в Абхазию на велосипеде в субботу 27 мая.
В Абхазии, как и во многих странах, наступила пора школьных каникул, однако школьникам еще предстоят выпускные экзамены. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.
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Правоохранительные органы Северной Осетии заплатят 50 жителям республики 200 тысяч рублей за добровольно выданное нелегальное оружие.
Азербайджан и Россия в приграничных районах проводят операцию «Граница-щит» – цель обезвреживание ОПГ и террористов.
Первый сезон в составе "Манчестер Юнайтед" получился удачным, считает капитан сборной Армении и полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.