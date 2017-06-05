Sputnik об игре сборной Абхазии с Аланией: сложно прогнозировать

"5 июня состоится первая игра нашей сборной с командой Алании, победа нам необходима, но делать какие-то прогнозы пока тяжело", — сообщил Манаргия.

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.