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Алхас Манаргия на радио Sputnik
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik об игре сборной Абхазии с Аланией: сложно прогнозировать

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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (7)
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О том, как Сборная Абхазии по футболу готовится к первому матчу в Чемпионате Европы по версии ConIFA, рассказал корреспондент Sputnik Абхазия Алхас Манаргия с места события.

"5 июня состоится первая игра нашей сборной с командой Алании, победа нам необходима, но делать какие-то прогнозы пока тяжело", — сообщил Манаргия. 

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии примет участие в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (7)

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