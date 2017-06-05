Представитель Абхазии в ЛНР: туристов из Луганска отпугивают цены

Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, проходит в Северном Кипре с 4 по 11 июня.
Российские актеры уверены, что будут полезны Абхазии, и даже рассказали, чем именно.
Абхазская теннисистка Амина Аншба принимает участие в юниорском турнире Большого шлема Ролан Гаррос во Франции.
Глава МЧС России на встрече со своим югоосетинским коллегой отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.
МИД Азербайджана уверен, что политизация вопроса вокруг журналиста Мухтарлы, арестованного в Баку, не нанесет урон связям Баку и Тбилиси.
Сотрудничество с Россией является одним из главных трендов Армении, считает представитель Национального Собрания Эрмине Нагдалян.
Заседание межправительственной комиссии Казахстана и России по обсуждению развития «Байконура» перенесено на 13-15 июня.
Продажа кыргызского сотового оператора MegaСom опять не состоялась – никто даже не подал заявку на участие в аукционе.
На БелАЭС стартовал один из основных этапов строительства – на первом энергоблоке начата сварка главного циркуляционного трубопровода.
Практически каждый четвертый россиянин считает Латвию наиболее недружественно и враждебно настроенной по отношению к России страной.
Первые столбы 44-километрового забора на границе Литвы и России вкопаны в торжественной обстановке.
Подконтрольные либералам предприятия бойкотируют вывоз мусора в Кишиневе – у города всего несколько дней до экологической катастрофы.
В Таджикистане суд вынес приговор 46-летнему учителю химии и биологии, который, находясь в России, пропагандировал среди мигрантов идеи ИГ.
Узбекистан предложит зарубежным инвесторам 12 месторождений золота в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской областях и Каракалпакстане.
Таллинн вошел в пятерку любимых зарубежных городов, куда россияне с удовольствием отправляются на летний уик-энд.
Глава МЧС России на встрече со своим югоосетинским коллегой отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.
МИД Азербайджана уверен, что политизация вопроса вокруг журналиста Мухтарлы, арестованного в Баку, не нанесет урон связям Баку и Тбилиси.
Сотрудничество с Россией является одним из главных трендов Армении, считает представитель Национального Собрания Эрмине Нагдалян.