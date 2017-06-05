Представитель Абхазии в ЛНР: туристов из Луганска отпугивают цены

"Туркомпании Луганска начали выяснять условия отдыха в Абхазии, однако цены, которые значительно возросли, их отпугивают. ЛНР и ДНР находятся в состоянии войны, предприятия, кроме подрабатывающих и пищевых, в основном стоят. Турооператоры начали работу по поиску гостиниц, которые могли бы по приемлемым ценам принять луганчан", — сообщил Ладария.