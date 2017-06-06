Эшба о выделении квартир 16 молодым семьям: программа будет продолжена

"Думаю, что это не будет какая-то долгая история, и за июнь-июль у нас появится возможность еще предоставить жилье. С нуля создавать такую серьезную программу без денег очень сложно. Надеюсь, что при формировании бюджета на 2018 год удастся заложить средства для того, чтобы более серьезно подойти к этой программе", — сказал Эшба.