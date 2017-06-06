11:37 06 Июня 2017
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Беслан Эшба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эшба о выделении квартир 16 молодым семьям: программа будет продолжена

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Временная комиссия при Кабмине Абхазии "По рассмотрению вопроса по оказанию государственной поддержки гражданам РА и безвозмездном предоставлении жилья за счет средств Республиканского бюджета" активно работает, чтобы появилась у государства возможность предоставить жилье нуждающимся, сказал в интервью Sputnik Абхазия вице-премьер Беслан Эшба.

"Думаю, что это не будет какая-то долгая история, и за июнь-июль у нас появится возможность еще предоставить жилье. С нуля создавать такую серьезную программу без денег очень сложно. Надеюсь, что при формировании бюджета на 2018 год удастся заложить средства для того, чтобы более серьезно подойти к этой программе", — сказал Эшба. 



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