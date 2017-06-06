Брейкдансеры о "Combonation" в Казани: все удивились команде из Абхазии

"Наша команда не осталась незамеченной, все удивлялись, что мы приехали из Абхазии. Несмотря на то, что мы не прошли отбор, мы понимаем, что это все исправимо, в следующем году будет проходить десятый "Combonation", к которому мы хорошо подготовимся", — сказала юная брейкдансер.