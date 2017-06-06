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Мадина Киут и Жасмин Кюлян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Брейкдансеры о "Combonation" в Казани: все удивились команде из Абхазии

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Своими впечатлениями от международного фестиваля брейк-данса "Combonation" в Казани поделились брейкдансеры из Абхазии Мадина Кутелия и Жасмин Кюлян.

"Наша команда не осталась незамеченной, все удивлялись, что мы приехали из Абхазии. Несмотря на то, что мы не прошли отбор, мы понимаем, что это все исправимо, в следующем году будет проходить десятый "Combonation", к которому мы хорошо подготовимся", — сказала юная брейкдансер. 

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