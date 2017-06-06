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Вратарь Инал Кацба назван лучшим игроком матча Абхазия - Южная Осетия
© Sputnik. Алхас Манаргия

Вратарь Кацба признан лучшим игроком матча Абхазия-Алания на ЧЕ ConIFA

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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (12)
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5 июня состоялся первый матч сборной Абхазии по футболу на ЧЕ ConIFA. Абхазские футболисты одержали победу над сборной Алании со счетом 2:1.

"Я даже не думал о том, что буду рассматриваться в качестве лучшего игрока матча, все мои мысли были только о победе команды в матче и о пути к чемпионству", —  отметил вратарь сборной. 

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходит с 4 по 11 июня 2017 года в Северном Кипре. Сборная Абхазии принимает участие в турнире в качестве чемпиона мира.

Всего в турнире сыграют восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б". Абхазия попала в группу "А" к хозяевам – Северному Кипру, вместе с Южной Осетией и Карпаталией (венгры Закарпатья). Во вторую группу "Б" попали Падания, Элан Ванин (остров Мэн), Графство Ницца и Секейский край. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (12)

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