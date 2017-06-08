Врач: для привлечения доноров крови нужны социальные льготы

"Мы сейчас в процессе разработки Положения о Банке крови. С 2005 года мы планируем его реформировать. Дело в том, что мы не "кормим" донора. Нужно выдавать социальные льготы донорам, чтобы их привлекать", — сказала врач.

Также Шакая отметила, что существуют возрастные ограничения для всех желающих стать донором.