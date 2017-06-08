Аджинджал о матче с Северным Кипром: задачу минимум выполнили

"Мы пытались, выражаясь футбольным термином, как можно больше "засушить" игру. Во главу угла мы ставили не зрелищность, а результат. Турнир очень сложный, игры проходят каждый день. Мы пытаемся использовать как можно больше игроков, особенно в передней линии, именно этим были вызваны те замены, которые были произведены в составе", - сказал тренер абхазской сборной.

Беслан Аджинджал также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Следующий соперник Сборной Абхазии по футболу на Чемпионате Европы ConiFA в Северном Кипре команда из Падании. Игра состоится 9 июня.



