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Беслан Аджинджал
Алхас Манаргия

Аджинджал о матче с Северным Кипром: задачу минимум выполнили

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7 июня сборная Абхазии по футболу сыграла с Северным Кипром вничью со счетом 0:0. О том, как прошла игра, главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал рассказал радиоведущему Sputnik Абхазия Алхасу Манаргия.

"Мы пытались, выражаясь футбольным термином, как можно больше "засушить" игру. Во главу угла мы ставили не зрелищность, а результат. Турнир очень сложный, игры проходят каждый день. Мы пытаемся использовать как можно больше игроков, особенно в передней линии,  именно этим были вызваны те замены, которые были произведены в составе",  - сказал тренер абхазской сборной.

Беслан Аджинджал также поблагодарил всех болельщиков за поддержку. 

Следующий соперник Сборной Абхазии по футболу на Чемпионате Европы ConiFA в Северном Кипре команда из Падании.  Игра состоится 9 июня.   


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