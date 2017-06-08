"Черноморэнерго": от ГЭС до Сухума протянутся новые сети

"Выбрана схема развития энергосистемы республики, которая предусматривает строительство сетей от перепадной ГЭС до подстанции Сухум-220, находящейся в районе города Сухум, и передачу энергии до Бзыби-220. В данной схеме предусматривается усиление этих направлений второй цепью, поскольку на текущий момент, пропускная способность сетей не позволяет в нормальном режиме производить эксплуатацию сетей и предоставлять нормальную пропускную способность", — сказал Пентюхов.

По словам Пентюхова, программа развития энергетической отрасли предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам, но все будет зависеть от финансирования.