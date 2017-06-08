"Черноморэнерго": от ГЭС до Сухума протянутся новые сети

По словам Пентюхова, программа развития энергетической отрасли предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам, но все будет зависеть от финансирования.
По словам Пентюхова, программа развития энергетической отрасли предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам, но все будет зависеть от финансирования.
На Чемпионате Европы ConIFA 2017, который проходит с 4 по 11 июня в Северном Кипре, успешно выступает Сборная Абхазии.
Представители Башкирского государственного медицинского университета встретились с ректоратом и студентами Абхазского государственного университета и обсудили вопросы учебно-образовательного процесса - обучения студентов, интернов и клинических ординаторов в Башкирии.
Реализация программы развития энергетической отрасли, рассчитанной до 2026 года, зависит от финансирования, сказал Sputnik замдиректора по распределительным сетям компании Валерий Пентюхов.
В Цхинвале открыли боксерский клуб «IRON» имени чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева.
Для привлечения в страну еще большего количества туристов, в Азербайджане подготовлен ряд новых проектов.
Премьер-министр Армении поручил главе Минтранса навести порядок среди таксистов, которые встречают туристов в аэропорту небритыми и в тапочках.
Очередной раунд переговоров по решению сирийского вопроса в Астане переносится ориентировочно на 20 июня.
Государственный Кремлевский дворец 20 июня примет церемонию открытия Дней культуры Кыргызстана в России.
Глава Минтранса Беларуси рад запрету России, касающемуся иностранных водительских прав, поскольку вернувшиеся с заработков граждане, закроют дефицит кадров.
Депутат латвийского сейма призвал чиновников ликвидировать все онлайн-калькуляторы пенсий, поскольку они вводят латвийцев в заблуждение.
Публицист Платон Беседин специально для Sputnik рассуждает о корнях хамства солдат НАТО на литовской земле.
Президент Республики Молдова Игорь Додон уверен, что уже осенью республика станет наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.
Во Владимирской области сотрудниками МВД России задержан один из лидеров таджикской мафии.
Более чем на 50% вырос объем денежных переводов из России в Узбекистан в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
Более 40% населения Эстонии подрабатывает, при том, что в целом по Балтии, дополнить свой доход приработком хотел бы каждый третий.
В Цхинвале открыли боксерский клуб «IRON» имени чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева.
Для привлечения в страну еще большего количества туристов, в Азербайджане подготовлен ряд новых проектов.
Премьер-министр Армении поручил главе Минтранса навести порядок среди таксистов, которые встречают туристов в аэропорту небритыми и в тапочках.