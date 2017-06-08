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Валерий Пентюхов
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Черноморэнерго": от ГЭС до Сухума протянутся новые сети

Радио
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Замдиректора по распределительным сетям РУП "Черноморэнерго" Валерий Пентюхов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о программе развития энергетической отрасли, рассчитанной до 2026 года.

"Выбрана схема развития энергосистемы республики, которая предусматривает строительство сетей от перепадной ГЭС до подстанции Сухум-220, находящейся в районе города Сухум, и передачу энергии до Бзыби-220. В данной схеме предусматривается усиление этих направлений второй цепью, поскольку на текущий момент, пропускная способность сетей не позволяет в нормальном режиме производить эксплуатацию сетей и предоставлять нормальную пропускную способность", — сказал Пентюхов.

По словам Пентюхова, программа развития энергетической отрасли предусматривает реконструкцию и строительство и расписана по годам, но все будет зависеть от финансирования.

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