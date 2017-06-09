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Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба: Абхазпродэкспорт берет на себя сертификацию и растаможку сельхозпродукции

Радио
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Министр сельского хозяйства Даур Тарба в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба рассказал о создании при Минсельхозе республики госпредприятия "Абхазпродэкспорт", и чем оно будет заниматься.

"Эта организация будет заниматься всей продовольственной продукцией, которая выращивается на территории Абхазии, и берет на себя реализацию всей сельхозпродукции на территории России", — сказал Тарба.

Даур Тарба выразил уверенность, что предприятие "Абхазпродэкспорт" наладит систему, которая сможет облегчить труд сельхозпроизводителей.

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