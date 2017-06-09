Тарба: Абхазпродэкспорт берет на себя сертификацию и растаможку сельхозпродукции

Даур Тарба выразил уверенность, что предприятие "Абхазпродэкспорт" наладит систему, которая сможет облегчить труд сельхозпроизводителей.
Даур Тарба выразил уверенность, что предприятие "Абхазпродэкспорт" наладит систему, которая сможет облегчить труд сельхозпроизводителей.
Уже почти 30 лет в Москве проводятся занятия в абхазской вечерней школе. Историю республики, ее традиции и даже историю абхазского театра здесь преподают с 1989 года. И, конечно, регулярно проводятся уроки абхазского языка. Занятия проходят в помещении посольства Республики Абхазия.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал Sputnik о том, что новое предприятие "Абхазпродэкспорт" будет сертифицировать сельхозпродукцию для ее вывоза из Абхазии.
Абхазский государственный молодежный театр 8 июня представил зрителям новый спектакль "Инапха Кягуа" по пьесе Михаила (Муты) Кове. На премьере в Сухуме побывала корреспондент Sputnik.
Бизнесмен из Северной Осетии Вадим Бердиев построит в Цхинвале на месте гостиницы «Ирыстон» новый четырехзвездочный отель.
Цена на нефть сохранится в пределах 45-55 долларов, даже несмотря на возможный выход Катара из соглашения OPEC, считает эксперт.
На заседании Совета старейшин Еревана мэром был провозглашен Тарон Маргарян – его третий срок на посту градоначальника.
Владислав Челах, осужденный пожизненно за убийство 14 пограничников и егеря, ждет заседания Международного суда ООН и надеется на чудо.
Уголовное дело заведено после инцидента в городе Нарын, где местные жители заставили иностранных студентов на коленях просить прощения за драку.
Задержанный в Беларуси чемпион мира по ММА россиянин Мурад Амриев, находившийся в межгосударственном розыске, экстрадирован Россию.
Хозяина рижского кафе-мороженого Gelato Italia – гражданина Италии – власти преследуют за незнание латышского языка.
Необходимость строительства забора на границе Литвы и России не понимают не только обычные граждане, но и представителей государственных структур.
Правительство Молдовы утвердило поправки в несколько законов, касающихся рекламы алкогольной продукции.
Пятерых граждан Таджикистана, причастных к международной террористической организации ИГИЛ, задержали в Абхазии.
Центры консультаций женщин спасли от суицида 35 представительниц слабого пола в Ташкенте.
Первое заседание российско-эстонской рабочей группы по таможенному сотрудничеству закончилось договоренностями об усилении взаимодействия.
Бизнесмен из Северной Осетии Вадим Бердиев построит в Цхинвале на месте гостиницы «Ирыстон» новый четырехзвездочный отель.
Цена на нефть сохранится в пределах 45-55 долларов, даже несмотря на возможный выход Катара из соглашения OPEC, считает эксперт.
На заседании Совета старейшин Еревана мэром был провозглашен Тарон Маргарян – его третий срок на посту градоначальника.