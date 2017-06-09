Тарба: Абхазпродэкспорт берет на себя сертификацию и растаможку сельхозпродукции

Уже почти 30 лет в Москве проводятся занятия в абхазской вечерней школе. Историю республики, ее традиции и даже историю абхазского театра здесь преподают с 1989 года. И, конечно, регулярно проводятся уроки абхазского языка. Занятия проходят в помещении посольства Республики Абхазия.

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