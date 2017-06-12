Аджинджал: в поражениях на ЧЕ ConIFA виноваты мы сами

Аджинджал также поблагодарил всех болельщиков, которые приехали из Абхазии, и тех, кто проживает на Северном Кипре, за огромную поддержу и переживание.
Аджинджал также поблагодарил всех болельщиков, которые приехали из Абхазии, и тех, кто проживает на Северном Кипре, за огромную поддержу и переживание.
О создании абхазской детской юношеской школы кино и ТВ, о премьере первого короткометражного фильма, об игре юных актеров и новых проектах рассказал корреспонденту Sputnik Асиде Квициния режиссер Валентин Вяткин.
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с результатами первого тура парламентских выборов, в котором его движение "Вперед, республика" одержало верх.
В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2017 года для посещений закрыт.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.