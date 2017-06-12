Аджинджал: в поражениях на ЧЕ ConIFA виноваты мы сами

"Каждый игрок был настроен, чтобы победить в этом турнире. Не могу ни одного футболиста обвинить, что он не выкладывался в играх на полную мощь. У команды сейчас разочарование от того, что не добились поставленных целей", — сказал Аджинджал.

Аджинджал также поблагодарил всех болельщиков, которые приехали из Абхазии, и тех, кто проживает на Северном Кипре, за огромную поддержу и переживание.



