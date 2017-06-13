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Милана Возба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Милана Возба о велопробеге в честь Дня России: трудно, страшно и интересно

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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (33)
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Участница велопробега в честь Дня России Милана Возба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о преодоленном маршруте.

"В акциях Россотрудничества мы давно принимаем участие, так случилось и в этот раз. Особого опыта езды на велосипеде у меня нет, но я очень люблю спорт — занимаюсь теннисом, йогой, плаванием. В плане выносливости я была уверена, что я справлюсь. Мы стартовали из Сухума от МВО и отправились в сторону СухумГЭС через Каманы, пересекая реку Гумиста. Я старалась спуски преодолевать медленно, чтобы меня не занесло. Первые десять километров я преодолела сравнительно легко", — рассказала Возба.

Милана Возба отметила, что не пожалела о своем участии в велопробеге, потому что, несмотря на все сложности, маршрут был удивительно прекрасным.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (33)

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