Милана Возба о велопробеге в честь Дня России: трудно, страшно и интересно

Милана Возба отметила, что не пожалела о своем участии в велопробеге, потому что, несмотря на все сложности, маршрут был удивительно прекрасным.
Милана Возба отметила, что не пожалела о своем участии в велопробеге, потому что, несмотря на все сложности, маршрут был удивительно прекрасным.
Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.
Кубок Абхазии по футболу пройдет с 13 июня по 12 октября. Участники розыгрыша Кубка Абхазии по футболу разделены на две группы, в которые входят по пять команд.
О том, как новичок смог преодолеть горный маршрут Сухум - СухумГЭС на велосипеде, читайте в материале колумниста Sputnik Миланы Возба.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.
Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".
Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.
Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.
Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.
Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
Новый министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте оказался в центре мошеннического скандала.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.