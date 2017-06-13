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Пресс-конференция по итогам участия абхазской сборной по футболу в чемпионате Европы по версии СonIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварацхелия: состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA в Лондоне будет изменен

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Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (31)
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К Чемпионату мира по версии ConIFA в Лондоне будут изменения в составе сборной сказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент ФФА Джума Кварацхелия.

"К Чемпионату мира в 2018 году в Лондоне будут изменения. В первую очередь за время подготовки мы планируем собрать национальную сборную дважды. Также хотим пригласить в сборную таких молодых футболистов, как Наур Цвинария, Алан Квициния. Их плеяда может занять место в команде на Чемпионате мира в Англии", — считает глава Федерации.

Жеребьевка среди команд на участие в Чемпионате мира под эгидой ConIFA пройдет в октябре 2017 года. Сборная Абхазия как победитель прошедшего Чемпионата мира попадает в турнир автоматически. 

Победителем Чемпионата Европы под эгидой ConIFA второй раз подряд стала сборная Падании. Сборная Абхазии на групповом этапе одержала победу с минимальным счетом у Южной Осетии, сыграла вничью с Карпаталией (2:2) и командой Северного Кипра(0:0).

С пятью очками сборная вышла в полуфинал, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3. 

Чемпионат по футболу под эгидой ConIFA в 2017 году стартовал в Северном Кипре 4 июня. 11 июня состоялась церемония закрытия чемпионата. Всего в турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на две группы – группу "А" и группу "Б".

Темы:
Чемпионат Европы ConIFA 2017 (31)

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