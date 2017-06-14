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Рисмаг Аджинджал
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджал: готовится сборник по материалам блога "Памяти павших за Родину"

Радио
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В Международный день блогера ветеран Отечественной войны народа Абхазии Рисмаг Аджинджал в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в социальной сети Facebook создавался блог, посвященный памяти павших за Родину.

Ветеран войны  сказал, что изначально в группе планировалось рассказывать о погибших в Галском районе, но появилось больше информации, и люди оказались вовлеченными, стали писать, вспоминать погибших. Блог "Памяти павших за Родину" был создан в 2012 году.

Полную версию интервью с Рисмагом Аджинджал читайте здесь>>

"В 2014 году я издал сборник рассказов о войне "Тот, который прикрывал". Название одного за душу берущего рассказа Авто Гарцкия  дало название моему сборнику", — сказал Аджинджал.



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