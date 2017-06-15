Кинокритик: роли Баталова создали специфический образ советского человека

"Творчество Баталова сделало очень многое для понимания того человеческого измерения, которое сохранялось все годы и Российской империей, и советской властью", — сказал Разлогов.

На 89 году ушел из жизни актер Алексей Баталов, два месяца он находился в больнице после двойного перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Баталов родился в 1928 году в театральной семье. В кино он дебютировал в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 2008 году имя Алексея Баталова присвоили Бугульминскому государственному русскому драматическому театру.